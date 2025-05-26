Теннисистка Полина Кудерметова не смогла выйти во второй круг Roland Garros

Россиянка Полина Кудерметова в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) уступила латвийке Елене Остапенко и не смогла выйти в следующий раунд. Турнир, общий призовой фонд которого составляет €56,3 млн, проходит на грунтовых кортах Парижа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полина Кудерметова

Фото: Jonathan Hui-Imagn Images / Reuters Полина Кудерметова

Фото: Jonathan Hui-Imagn Images / Reuters

Кудерметова, занимающая 58-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), выиграла первый сет со счетом 7:5, однако следующие две партии остались за Остапенко (21) — 6:0, 6:2. Во втором круге латвийка сыграет с победительницей встречи между американкой Кэролайн Доулхайд и немкой Грет Миннен.

Турнир завершится 8 июня. В прошлом году его победительницей стала полька Ига Швёнтек.

Таисия Орлова