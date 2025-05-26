Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса до конца года

Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт нешелушенного риса в четвертый раз. Проект опубликован на портале проектов правовых актов. Он предполагает продление запрета до 31 декабря текущего года. Запрет не будет действовать на вывоз риса для посева.

В проекте уточняется, что запрет также не будет действовать на вывоз риса:

в государства—члены Евразийского экономического союза;

для оказания международной гуманитарной помощи на основании поручения президента и правительства;

в рамках международных правительственных соглашений.

Запрет на экспорт российского риса ввели в 2022 году. С тех пор решение продлевали уже трижды — в конце 2023 года, в июне и в конце 2024 года. В Минсельхозе объясняли, что ограничения поставок вводятся с целью обеспечения продовольственной безопасности страны и сохранения стабильных внутренних цен.

Екатерина Отрашкевич