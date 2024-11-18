Минсельхоз России предложил продлить запрет на экспорт риса

Минсельхоз России разработал проект постановления о продлении запрета на экспорт риса и рисовой крупы до 30 июня 2025 года. Сейчас срок запрета истекает 31 декабря. Проект опубликован на портале проектов правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что меры по запрету экспорта направлены на предотвращение дефицита и стабилизацию цен на внутреннем рынке. В Минсельхозе подчеркивают, что профицит для экспорта отсутствует, подтверждая это запасами и ценами. Ситуацию с семенами риса для посева в Минсельхозе считают стабильной, поэтому их решили исключить из-под действия запрета.

По данным министерства, ежегодное производство риса-сырца в России составляет около 1 млн тонн. В 2024 году прогнозируется урожай в 1,158 млн тонн, что на 97,6 тыс. тонн больше, чем в прошлом год. Производство рисовой крупы в 2024 году ожидается на уровне 579,2 тыс. тонн.

Ограничение на экспорт риса и рисовой крупы из России было введено в 2022 году. В конце 2023 года мера была продлена до 30 июня 2024 года, а после — до 31 декабря. В Минсельхозе уточняли, что ограничения поставок направлены на обеспечение продовольственной безопасности РФ и сохранение стабильных внутренних цен.