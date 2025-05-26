Компания «Фитнес Система» построит новый спорткомплекс в Невском районе Петербурга

На рабочем совещании губернатора Санкт-Петербурга с членами городского правительства одобрили целевое предоставление инвестору земельного участка для строительства нового спортивного комплекса в Невском районе города. Его возведет компания ООО «Фитнес Система», сообщили 26 мая в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Предполагается, что инвестор построит четырехэтажный крытый спорткомплекс на участке площадью 4544 кв. м. Срок строительства объекта и действия договора составит 42 месяца, уточнили в городской администрации.

Помимо двух плавательных бассейнов, в здании также будут размещены два тренажерных зала, спортивный зал групповых занятий, раздевалки, душевые, кафе, тренерские, административные и технические помещения. Кроме того, в границах участка запланировано создание открытой автомобильной парковки для посетителей спорткомплекса.

После завершения строительства инвестор передаст помещения в городскую собственность — их будет использовать спортивная школа олимпийского резерва (СШОР) № 1 Невского района.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что стадион «Петровский» в Петроградском районе Петербурга пообещали реконструировать без его разрушения. Об этом заявил председатель городского комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь.

Андрей Цедрик