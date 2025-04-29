Стадион «Петровский» в Петербурге пообещали реконструировать без демонтажа

Стадион «Петровский» в Санкт-Петербурге планируют реконструировать без его разрушения. Об этом со ссылкой на председателя городского комитета по физической культуре и спорту Антона Шантыря 29 апреля сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам чиновника, «Петровский» — важная часть спортивной и культурной истории города и главная задача сейчас — «превратить его в современный и удобный комплекс, сохранив при этом историческое лицо».

Господин Шантырь также отметил, что Петербург нуждается в стадионе, который «станет рабочей ареной для мероприятий различных видов спорта, а не только историческим напоминанием о прошлых событиях». При реконструкции арены планируется сохранить ее первоначальный фасад и колонны, чтобы не потерять изначально заложенный антураж.

«Наша задача — не снести, а сохранить и сделать стадион функциональным. Локация у него идеальная: центр города, рядом две станции метро. Но сегодня на "Петровском" проводится один матч по регби в год — это явно мало для такого места»,— подчеркнул глава комспорта.

После реконструкции «Петровского» планируется создание культурно-спортивного комплекса с возможностью проведения соревнований по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, игровым видам спорта, а также концертов. Также предусмотрено строительство пешеходного моста, соединяющего стадион с соседним спорткомплексом «Юбилейный».

«Каким будет "Петровский" — крытым, многофункциональным или чем-то еще — зависит от того, как пройдут дальнейшие обсуждения. Пока главное — не потерять суть и сделать стадион снова живым»,— резюмировал господин Шантырь.

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Валерия Мальцева