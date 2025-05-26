FT: Trump Media хочет купить криптовалюту на $3 млрд

Компания Trump Media & Technology Group (TMTG), которую контролирует семья президента США Дональда Трампа, собирается привлечь $3 млрд, чтобы купить на них криптовалюту, включая биткойн. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на несколько источников. По их данным, TMTG собирается выпустить акции на $2 млрд, а также привлечь еще $1 млрд с помощью выпуска конвертируемых облигаций.

Сам Дональд Трамп неоднократно положительно высказывался о криптовалютах, обещая создать стратегический резерв в них и заявляя, что США станут «столицей криптовалют мира». На прошлой неделе цена биткойна достигла рекордных $109 тыс., аналитики связывают это с прогрессом в обсуждении законопроекта о стейблкойнах в Сенате США.

В TMTG в ответ на запрос FT ответили, что у издания «тупые авторы, которые слушают еще более тупые источники». В пресс-службе Белого дома на запрос издания не ответили, как и представители сына президента, Дональда Трампа-младшего, который управляет финансами семьи и через свой фонд контролирует TMTG. Компания была создана в 2022 году, она владеет Truth Social, запущенной Дональдом Трампом. В прошлом году TMTG стала публичной. С начала года акции компании упали почти на 25%.

Яна Рождественская