Еврокомиссия обвинила Shein в нарушении прав потребителей и пригрозила штрафами

Еврокомиссия заявила, что практика работы китайского ритейлера недорогой одежды Shein нарушает европейские законы о защите прав потребителей. Заявление было сделано совместно с Сетью сотрудничества по защите прав потребителей (CPC Network), объединяющей регуляторов разных стран Европы. Еврокомиссия и CPC Network потребовали от Shein исправить нарушения и пригрозили штрафами, если он этого не сделает. Сами регуляторы после публикации сегодняшнего заявления продолжат расследование в отношении ритейлера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters

По мнению европейских властей, Shein допускает целый ряд нарушений. В частности, ритейлер сообщает покупателям ложную информацию о скидках, которые не основываются на реальных ценах до их «снижения». Среди других нарушений — вводящая в заблуждение информация в описаниях товаров, в том числе об их экологичности; давление на потребителей с целью побудить их покупке (например, указание якобы ограниченных сроков для совершения покупки); сокрытие информации об условиях возврата товара, а также контактных данных для подачи жалоб и так далее.

В сентябре 2024 года итальянский регулятор начал расследование против Shein, обвинив ритейлер в том, что он выступает с ничем не подкрепленными утверждениями об экологичности своей продукции.

Яна Рождественская