Итальянский регулятор начал расследование против китайского ритейлера Shein

Итальянское управление по контролю за рыночной конкуренцией (AGCM) начало расследование против китайского ритейлера недорогой одежды Shein. Его обвиняют в гринвошинге, то есть в том, что он выступает с ничем не подкрепленными утверждениями об экологичности своей продукции.

AGCM начало расследование против итальянского оператора сайта Shein — Infinite Styles Services Co. Регулятор считает, что ритейлер вводит потребителей в заблуждение расплывчатыми и общими заявлениями у себя на сайте об осознанном потреблении и экологической устойчивости. Также речь идет о заявлениях, что та или иная одежда может быть легко переработана для повторного использования материалов.

Shein специализируется на категории ultra fast fashion — дешевой, быстро производимой одежды, не рассчитанной на долгое использование. Компанию неоднократно критиковали за то, что она провоцирует чрезмерное потребление и покупку одежды на один раз, тем самым вредя окружающей среде. Ранее сообщалось также, что китайские ритейлеры недорогой одежды, прежде всего Shein и Temu, занимают все большую долю в мировых авиационных грузоперевозках — в этом сегменте важна быстрота доставки, так что значительная часть товаров перевозится по воздуху.

В июне стало известно, что Shein подала заявку на проведение IPO в Лондоне.

Яна Рождественская