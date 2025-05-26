Посольство РФ пригрозило Гааге военным ответом на поставки Украине F-16

В России считают нидерландские поставки истребителей F-16 Киеву шагом к эскалации конфликта и дестабилизации международной обстановки. Об этом заявили в посольстве России в Гааге. В дипведомстве напомнили, что Россия рассматривает поставляемые Киеву самолеты и аэродромы, с которых они взлетают, в качестве законной цели вооруженных сил РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«С начала специальной военной операции на Украине Нидерланды настойчиво двигались в сторону эскалации конфликта и дестабилизации международной обстановки, и поставки F-16 киевскому режиму — лишь один из шагов королевства на этом направлении»,— отметили в дипведомстве (цитата по «РИА Новости»).

25 мая министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что 26 мая Гаага направит Киеву последние из 24 обещанных истребителей F-16.

Первая партия F-16 от Нидерландов была поставлена Киеву в октябре 2024 года. В марте премьер-министр королевства Дик Схоф заявлял о планах создать резерв в размере €3,5 млрд для поддержки Украины в 2026 году. Такая же сумма была выделена на помощь Украине в текущем году. €700 млн из средств на следующий год будет направлено на беспилотники для ВСУ.

О помощи Киеву от стран Запада — в материале «Ъ» «Париж наполнился желающими».

Анастасия Домбицкая