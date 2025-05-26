Volvo сокращает 3 тыс. сотрудников

Шведская автокомпания Volvo объявила о планах сократить 3 тыс. рабочих мест — в основном офисных сотрудников. Это затронет примерно 15% таких рабочих мест — сейчас офисный штат Volvo составляет 43,5 тыс. человек. Основная часть сокращений затронет сотрудников компании, работающих в Швеции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maja Smiejkowska / Reuters Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Volvo, принадлежащая китайскому автоконцерну Geely, сообщила, что таким образом планирует сократить издержки на 18 млрд шведских крон ($1,9 млрд). Это часть более широкого плана по снижению расходов и повышению эффективности в условиях усиления конкуренции на мировом автомобильном рынке. Как заявил гендиректор Volvo Хакан Самуэльсон, эти изменения должны сделать компанию более сильной и устойчивой. «Автомобильная отрасль переживает сложный период. В таких условиях мы должны улучшить показатели генерации денежного потока и структурно снизить наши издержки»,— сказал он.

Со сложностями, связанными с макроэкономической нестабильностью, усилением конкуренции и повышением американских импортных пошлин, сталкиваются многие автопроизводители. Volvo, которая ранее одной из первых пообещала перейти на производство исключительно электромобилей к 2030 году, в прошлом году отказалась от этого плана.

Яна Рождественская