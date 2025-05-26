ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты испытывающих трудности компаний
Банк России рекомендовал кредитным организациям пойти навстречу корпоративным заемщикам, испытывающим временные трудности, и реструктуризировать их кредиты. Условия изменят для компаний и индивидуальных предпринимателей с «не очень высокой долговой нагрузкой», сообщается на сайте регулятора.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Для реструктуризации кредита заемщикам необходимо выполнить несколько условий:
контрольный финансовый показатель заемщика «Долг/(EBIT + амортизация)» должен составлять не более семи единиц.
Согласно плану ЦБ, банки будут регулярно сверять фактические результаты заемщика и контрольные показатели, в случае отклонения должны будут дополнить резерв. Требование к резервам по реструктурированным ссудам смягчено ЦБ с целью снижения регуляторных издержек для банков и заемщиков.
Подробнее — в материале «Заемщики не справляются с долгами».