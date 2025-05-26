Отдыхающих в Анапе детей будут возить на пляжи Новороссийска

Дети из летних лагерей Анапы будут купаться на пляжах Новороссийска. Перевозку проконтролируют сотрудники Госавтоинспекции, рассказал телеканалу «Россия. Кубань» заместитель начальника Управления Госавтоинспекции Краснодарского края, полковник полиции Сергей Примаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По его словам, сотрудникам ГИБДД предстоит проконтролировать безопасность перевозок детей из лагерей Анапы на пляжи других городов Кубани, в том числе Новороссийска. В курортный сезон ожидается повышенная плотность транспортного потока на дорогах края — порядка 2 млн автомобилей. Сложные направления — в сторону Джубги и Горячего Ключа.

Ранее Роспотребнадзор одобрил работу 80% детских здравниц Кубани и Крыма, включая оздоровительные учреждения Анапы. При этом пляжи Анапы остаются непригодными для купания, тогда как от Новороссийска до Сочи побережье Черного моря соответствует санитарным требованиям.

В Новороссийске к курортному сезону откроют 28 пляжей. Купальный сезон продлится с 1 июня до 15 сентября 2025 года.

Алена Воробьева