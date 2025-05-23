Роспотребнадзор: пляжи Анапы остаются непригодными для купания

Пляжи Анапы и Темрюкского района непригодны для купания и отдыха в результате разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

По ее словам, черноморское побережье в районе Анапы и Темрюка остается в зоне высокого риска. Как показывает еженедельный мониторинг 150 пляжей, которые признаны непригодными для купания, они по-прежнему не могут быть использованы.

Зона запрещенного для купания побережья остается на особом контроле и мониторинге специалистов ведомства. Пока здесь продолжаются работы по ликвидации разлива мазута. На пляже в Анапе специалисты «Кубань-СПАС» заменили 1,1 тыс. м защитных сетей вдоль воды.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что морское побережье от Новороссийска до Сочи соответствует санитарным требованиям. В результате исследований отклонений и нарушений по объектам окружающей среды не обнаружено.

В Новороссийске к курортному сезону откроют 28 пляжей. Купальный сезон продлится с 1 июня до 15 сентября 2025 года.

Алена Воробьева