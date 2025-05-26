Арестован обвиняемый в превышении полномочий директор ГКЗ «Башкортостан»

В Уфе арестован директор ГКЗ «Башкортостан» Вильдан Яруллин. Как сообщила пресс-служба управления СКР по региону, ему инкриминируется превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

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«По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год директор концертного зала, используя свое служебное положение, давал указания о незаконном начислении повышенной материальной помощи подчиненным, часть которой требовал передавать ему, и впоследствии по своему усмотрению распорядился полученными денежными средствами в общем размере не менее 200 тыс. руб.»,— говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в октябре 2023 года обвиняемый заключил без проведения торгов с аффилированным индивидуальным предпринимателем договор на подготовку концертной площадки для культурно-массового мероприятия (по данным управления ФСБ по Башкирии — II Всероссийского открытого конкурса песни «Время героев»). Стоимость контракта превысила 33 млн руб. Как полагает следствие, причиненный республиканскому бюджету ущерб превысил 9,8 млн руб.

По месту работы и жительства фигуранта уголовного дела прошли обыски.

Господин Яруллин — солист группы «Караван-Сарай», народный артист Башкирии. ГКЗ «Башкортостан» он возглавил в июне 2019 года.

По данным Kartoteka.ru, Вильдан Яруллин владеет 55% в уставном капитале ООО «Иремельбашресурс». Летом 2024 года компания была оштрафована на 400 тыс. руб. за то, что не рекультивировала земельный участок в Учалинском районе после геологоразведки и добычи россыпного золота.

Наталья Балыкова