Силуанов: зарплаты бюджетников в 2025 году проиндексируют на 7,6%

Социальные обязательства федерального бюджета в 2025 году будут проиндексированы на прогнозируемый уровень инфляции — 7,6%. В первую очередь это касается оплаты труда работников бюджетной сферы, заявил министр финансов Антон Силуанов, представляя в Госдуме поправки к федеральному бюджету на текущий год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В закон о бюджете закладывается «все, что связано с выполнением первоочередных социальных обязательств», отметил глава ведомства (цитата по ТАСС).

Минэкономразвития в апреле ухудшило прогноз по инфляции с 4,5% до 7,6% в 2025 году. В 2026 году прогнозируется снижение инфляции до 4%.