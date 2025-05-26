В КНДР арестовали четвертого чиновника по делу о неудачном спуске эсминца

В Северной Корее арестовали члена Центральной военной комиссии Трудовой партии Ри Хен Сона из-за аварии при спуске эсминца на верфи Чхонджин 21 мая. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ранее высший руководитель КНДР Ким Чен Ын назвал инцидент следствием «абсолютной беспечности, безответственности и ненаучного эмпиризма».

Как сообщает BBC, Ри Хен Сон занимал пост замдиректора Департамента военной промышленности Трудовой партии и на данный момент является самым высокопоставленным лицом, арестованным в связи с инцидентом. По данным британского вещателя, чиновник участвовал в разработке и реализации военной политики КНДР.

Ранее по делу задержали трех работников верфи в городе Чхонджин: главного инженера, начальника цеха сборки судов и административного менеджера. По формулировке ЦТАК, их всех арестовали до завершения расследования причин аварии.