В Северной Корее арестовали трех человек из-за аварии при спуске эсминца на воду

Власти Северной Кореи арестовали трех сотрудников верфи Чхонджин из-за аварии, которая произошла при спуске на воду нового эсминца. Лидер КНДР Ким Чен Ын, который присутствовал на церемонии, ранее назвал устранение последствий аварии вопросом политической важности.

Как передает ЦТАК, главного инженера верфи Кан Чон Чхоля, начальника цеха сборки судов Хан Ген Хака и административного менеджера Ким Ен Хака арестовали до завершения расследования причин инцидента. Агентство уточняет, что их считают ответственными за аварию.

21 мая при спуске эсминца на воду корабль наскочил на препятствие, из-за чего он опрокинулся и получил повреждения. Позже специалисты установили, что эсминец не получил серьезных пробоин и на его восстановление потребуется около 10 дней. Ким Чен Ын назвал восстановление корабля «политическим вопросом, который непосредственно связан с авторитетом государства».