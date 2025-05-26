Строительство нового аэропорта в Иркутске оценили в 70 млрд рублей

Стоимость строительства нового международного аэропорта Иркутска, в том числе летного поля и взлетно-посадочных полос оценивается в 70 млрд руб. Работы планируется начать после завершения проектных работ, которые намечены на 2027 год, сообщил «Интерфаксу» губернатор региона Игорь Кобзев. Точные сроки реализации проекта будут определены после подготовки проектной документации.

«По предварительным расчетам, общая стоимость строительства аэропорта Иркутск-Новый может составить более 70 млрд руб. Окончательная сумма будет сформирована по результатам разработки проектной документации и получения положительного заключения ФАУ "Главгосэкспертиза"»,— прокомментировал глава региона.

Аэропорт Иркутска находится в границах города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. м. В аэропорту базируются два перевозчика — «Ираэро» и «Ангара». Пассажиропоток авиакомплекса в 2024 году составил 3,957 млн человек, что на 4,5% больше, чем в 2023 году. Собственником АО «Международный аэропорт Иркутск» является правительство Иркутской области.

Лолита Белова