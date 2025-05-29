Великолепная восьмерка

На сцене МХТ им. А. П. Чехова — «8 разгневанных женщин» в постановке Аллы Сигаловой. Играют Алла Сигалова, Дарья Мороз, Александра Ребенок, Анна Чиповская, Софья Эрнст, Маруся Фомина, Юлия Чебакова, Софья Шидловская — и бриллианты Posie.

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«Восемь женщин» француза Робера Тома — классическая театральная пьеса 1960-х. Детектив с единством времени и места, с завязкой в виде убийства хозяина дома, в котором встречаются восемь женщин. У каждой — своя, и при этом главная, роль, у каждой есть мотив любить или убить.

Новый спектакль назван «8 разгневанных женщин», а не просто «Восемь женщин» или тем более «Восемь любящих женщин», как бывало в прежних российских постановках. «Пьеса Тома настолько легковесна и вариативна, что дает возможность наполнить этот хорошо закрученный детективный сюжет теми смыслами и подтекстами, которые меня волнуют сегодня: это манипулятивные технологии власти между мужчиной и женщиной»,— говорит Алла Сигалова.

Стилистика нашего времени заметна во всем: в постановке танцев, в ярких монохромных декорациях и костюмах, даже в использовании настоящих драгоценностей дома Posie. Какую же роль играют на сцене украшения? «Ну, во-первых, это красиво! — улыбается режиссер.— Но если серьезно: в этом спектакле важно, чтобы каждая героиня блистала не только яркой индивидуальностью, но и была обрамлена изысканностью и эффектностью всего, что может работать на подчеркивание ее личностных качеств: костюм, макияж, прическа, аксессуары… Персонажи пьесы живут и стремятся к вполне определенному богатству и красоте, в том числе выраженной в великолепных бриллиантах, которые их украшают».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алла Сигалова, Дарья Мороз, Александра Ребенок, Анна Чиповская, Софья Эрнст, Маруся Фомина, Юлия Чебакова, Софья Шидловская

Фото: Валентин Блох Алла Сигалова, Дарья Мороз, Александра Ребенок, Анна Чиповская, Софья Эрнст, Маруся Фомина, Юлия Чебакова, Софья Шидловская

Фото: Валентин Блох

Знаменитые украшения всегда имеют и собственный эмоциональный смысл и подтекст, раскрывающийся в шедеврах ювелиров-художников. Они не раз были связаны с величайшими страницами истории — как это случилось с Иеремией Позье, создавшим в 1762 году Большую императорскую корону для Екатерины Великой. Потому и современный дом Posie, возродивший традиции русской ювелирной и гранильной школы, умеет придать своим украшениям истинный драматизм.

Их произведения служат дополнительными характеристиками персонажей. Колье-воротничок «Опера» из 296 бриллиантов — для героини, привыкшей высоко держать голову; кольцо «Пируэт» с пятикаратным бриллиантом помогает властному жесту. Кольца, серьги и браслеты с растительным узором «Коронация», с лепестками «Букетов», игрой бриллиантов на лопастях «Вееров» добавляют новое измерение театральной игре.

Алла Сигалова согласна с тем, что само распределение ролей — это своего рода создание ожерелья, в котором каждый персонаж, как драгоценный камень, работает на общий ансамбль и играет свою собственную роль: «Распределение актрис на роли — это 50% успеха! Здесь собраны настоящие драгоценности Московского художественного театра. Каждая из актрис имеет заслуженное громкое имя в профессии, и каждая является ярчайшим украшением в этом ожерелье ярчайших персонажей».

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Каждая из героинь наделена особой пластикой, каждая получила особое, как говорит Сигалова, «хореографическое высказывание». Не зря говорят, что именно в танце женщина раскрывается полностью — когда ее характер и ее разум живут в унисон с ее телом. «Хореографические высказывания каждого персонажа — это маленькие и емкие характеристики каждой героини, их внутреннего, скрытого мира. Это музыкально-хореографические сюрпризы, полные иронии, сарказма и грусти».

Чем привлекла режиссера ее собственная героиня? «Бланш, которую я играю,— это самая взрослая дама в доме, где происходит действие спектакля. В ней бурлят страсти и комплексы, борются желания и невозможность их осуществления. Мне интересен такой противоречивый и безумный персонаж,— говорит Алла Сигалова.— Олег Павлович Табаков два раза делал мне предложение участвовать в спектаклях МХТ в качестве актрисы — оба раза я ему отказала. Он был рассержен и несколько месяцев со мной даже не здоровался, потом наши нежные отношения восстановились. И вот теперь я посчитала правильным все же выйти на сцену МХТ, в этом спектакле. Думаю, Олег Павлович был бы доволен!»