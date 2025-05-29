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Великолепная восьмерка

Сцена с бриллиантами Posie

На сцене МХТ им. А. П. Чехова — «8 разгневанных женщин» в постановке Аллы Сигаловой. Играют Алла Сигалова, Дарья Мороз, Александра Ребенок, Анна Чиповская, Софья Эрнст, Маруся Фомина, Юлия Чебакова, Софья Шидловская — и бриллианты Posie.

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Алла Сигалова

Алла Сигалова

Фото: Марат Нафис

Кольца «Пике» и «Пируэт»

Кольца «Пике» и «Пируэт»

Фото: Марат Нафис

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Алла Сигалова

Фото: Марат Нафис

Кольца «Пике» и «Пируэт»

Фото: Марат Нафис

«Восемь женщин» француза Робера Тома — классическая театральная пьеса 1960-х. Детектив с единством времени и места, с завязкой в виде убийства хозяина дома, в котором встречаются восемь женщин. У каждой — своя, и при этом главная, роль, у каждой есть мотив любить или убить.

Новый спектакль назван «8 разгневанных женщин», а не просто «Восемь женщин» или тем более «Восемь любящих женщин», как бывало в прежних российских постановках. «Пьеса Тома настолько легковесна и вариативна, что дает возможность наполнить этот хорошо закрученный детективный сюжет теми смыслами и подтекстами, которые меня волнуют сегодня: это манипулятивные технологии власти между мужчиной и женщиной»,— говорит Алла Сигалова.

Стилистика нашего времени заметна во всем: в постановке танцев, в ярких монохромных декорациях и костюмах, даже в использовании настоящих драгоценностей дома Posie. Какую же роль играют на сцене украшения? «Ну, во-первых, это красиво! — улыбается режиссер.— Но если серьезно: в этом спектакле важно, чтобы каждая героиня блистала не только яркой индивидуальностью, но и была обрамлена изысканностью и эффектностью всего, что может работать на подчеркивание ее личностных качеств: костюм, макияж, прическа, аксессуары… Персонажи пьесы живут и стремятся к вполне определенному богатству и красоте, в том числе выраженной в великолепных бриллиантах, которые их украшают».

Алла Сигалова, Дарья Мороз, Александра Ребенок, Анна Чиповская, Софья Эрнст, Маруся Фомина, Юлия Чебакова, Софья Шидловская

Алла Сигалова, Дарья Мороз, Александра Ребенок, Анна Чиповская, Софья Эрнст, Маруся Фомина, Юлия Чебакова, Софья Шидловская

Фото: Валентин Блох

Алла Сигалова, Дарья Мороз, Александра Ребенок, Анна Чиповская, Софья Эрнст, Маруся Фомина, Юлия Чебакова, Софья Шидловская

Фото: Валентин Блох

Знаменитые украшения всегда имеют и собственный эмоциональный смысл и подтекст, раскрывающийся в шедеврах ювелиров-художников. Они не раз были связаны с величайшими страницами истории — как это случилось с Иеремией Позье, создавшим в 1762 году Большую императорскую корону для Екатерины Великой. Потому и современный дом Posie, возродивший традиции русской ювелирной и гранильной школы, умеет придать своим украшениям истинный драматизм.

Их произведения служат дополнительными характеристиками персонажей. Колье-воротничок «Опера» из 296 бриллиантов — для героини, привыкшей высоко держать голову; кольцо «Пируэт» с пятикаратным бриллиантом помогает властному жесту. Кольца, серьги и браслеты с растительным узором «Коронация», с лепестками «Букетов», игрой бриллиантов на лопастях «Вееров» добавляют новое измерение театральной игре.

Алла Сигалова согласна с тем, что само распределение ролей — это своего рода создание ожерелья, в котором каждый персонаж, как драгоценный камень, работает на общий ансамбль и играет свою собственную роль: «Распределение актрис на роли — это 50% успеха! Здесь собраны настоящие драгоценности Московского художественного театра. Каждая из актрис имеет заслуженное громкое имя в профессии, и каждая является ярчайшим украшением в этом ожерелье ярчайших персонажей».

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Колье «Опера»

Колье «Опера»

Фото: Posie

Колье-воротничок «Опера»

Колье-воротничок «Опера»

Фото: Posie

Серьги «Веера»

Серьги «Веера»

Фото: Posie

Кольцо «Букеты»

Кольцо «Букеты»

Фото: Posie

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Колье «Опера»

Фото: Posie

Колье-воротничок «Опера»

Фото: Posie

Серьги «Веера»

Фото: Posie

Кольцо «Букеты»

Фото: Posie

Каждая из героинь наделена особой пластикой, каждая получила особое, как говорит Сигалова, «хореографическое высказывание». Не зря говорят, что именно в танце женщина раскрывается полностью — когда ее характер и ее разум живут в унисон с ее телом. «Хореографические высказывания каждого персонажа — это маленькие и емкие характеристики каждой героини, их внутреннего, скрытого мира. Это музыкально-хореографические сюрпризы, полные иронии, сарказма и грусти».

Чем привлекла режиссера ее собственная героиня? «Бланш, которую я играю,— это самая взрослая дама в доме, где происходит действие спектакля. В ней бурлят страсти и комплексы, борются желания и невозможность их осуществления. Мне интересен такой противоречивый и безумный персонаж,— говорит Алла Сигалова.— Олег Павлович Табаков два раза делал мне предложение участвовать в спектаклях МХТ в качестве актрисы — оба раза я ему отказала. Он был рассержен и несколько месяцев со мной даже не здоровался, потом наши нежные отношения восстановились. И вот теперь я посчитала правильным все же выйти на сцену МХТ, в этом спектакле. Думаю, Олег Павлович был бы доволен!»

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