Саудовская Аравия снимает запрет на алкоголь в преддверии ЧМ по футболу

Саудовская Аравия разрешит продажу и употребление алкоголя в 2026 году. Это нововведение является частью подготовки к международным мероприятиям, включая чемпионат мира по футболу FIFA 2034, сообщает The Economic Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Продавать алкоголь будут только в определенных районах, всего предполагается выделить около 600 мест. В основном это будут отели, курорты и районы, разработанные для туристов. Купить можно будет пиво, вино и сидр. Более крепкие алкогольные напитки по-прежнему запрещены. Также нельзя будет распивать алкоголь в домах, магазинах или общественных местах. За любые нарушения будет предусмотрен штраф, его сумма не уточняется.

Изменения в алкогольной политике страны является частью «Vision 2030» — национального плана Саудовской Аравии по росту экономики. Он направлен на расширение туризма. Местные чиновники считают, что это поможет создать рабочие места и привлечь иностранные инвестиции.

В январе 2024 года в дипломатическом квартале Эр-Рияда открылся первый в Саудовской Аравии магазин алкоголя. Купить спиртные напитки здесь могут только иностранные дипломаты и сотрудники посольств из немусульманских стран. Раньше такой возможности не было и у них — с момента запрета алкоголя в стране в 1952 году.