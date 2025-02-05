С какого возраста продают алкоголь в разных странах

В Европе разрешенный возраст покупки алкоголя чаще всего составляет 18 лет. Такой порог установлен в Великобритании, Испании и Франции, Болгарии, Венгрии, Польше, Хорватии. В Австрии, Бельгии, Дании, Германии и Нидерландах слабоалкогольные напитки разрешено покупать с 16 лет, крепкий алкоголь — только с 18. В Швейцарии свои правила для каждого кантона, но рамки те же — от 16 до 18 лет. Более мягкие ограничения действуют на Кипре (17 лет), в Италии и Португалии (16 лет). В Норвегии, Швеции и Финляндии с 18 лет можно покупать слабоалкогольные напитки, на крепкий алкоголь порог введен с 20 лет. Для Исландии порог в 20 лет введен на любой вид алкоголя.

В странах бывшего СССР возраст продажи в 18 лет установлен в Азербайджане, Белоруссии, Таджикистане, Киргизии, на Украине и в странах Балтии. До 16 лет порог снижен в Грузии. В Казахстане и Узбекистане он повышен до 21 года на все виды алкоголя.

В Азии граница в 18 лет действует в Китае, Сингапуре, Таиланде, на Филиппинах и Шри-Ланке. Минимальный порог в Южной Корее — 19 лет, в Японии — 20 лет, в Индонезии — 21 год. В Индии ограничения варьируются в зависимости от региона: от 18 до 25 лет. В ряде штатов алкоголь запрещен к продаже.

В мусульманских странах может действовать полный запрет на продажу алкоголя (Афганистан, Иран, Кувейт, Ливия, Саудовская Аравия). В других продажа разрешена для туристов и представителей других религий, но есть ограничения на публичное употребление (Катар, Бангладеш, Пакистан, Сомали). С 18 лет можно покупать алкоголь в Алжире, Израиле и Турции. В Марокко продажа любого алкоголя ограничивается 16 годами. В Египте с 18 лет можно только пиво, с 21 года — вино и крепкий алкоголь.

В большинстве латиноамериканских стран действует порог в 18 лет (Аргентина, Бразилия, Мексика, Чили). На Кубе он снижен до 16 лет, а в Парагвае повышен до 20.

В любом штате США минимальный возраст для покупки — 21 год. В Австралии, Новой Зеландии и ЮАР алкоголь продают с 18 лет. В Канаде нижний порог зависит от региона — от 18 до 21 года.