Гордума Ульяновска по требованию прокурора отменила свое решение по изменению границ ООПТ

В понедельник, 26 мая, на очередном заседании Ульяновской городской думы депутаты единогласно проголосовали за отмену своего же решения от 18.12.2023 о внесении изменений в положение об ООПТ, которым менялись границы ООПТ «Свияжская эколого-рекреационная зона» Ульяновска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Электронная библиотека УлГПУ Фото: Электронная библиотека УлГПУ

Как доложил депутатам председатель гордумы Илья Ножечкин, решение придется принять в связи с требованием природоохранной прокуратуры. Спикер гордумы объяснил это тем, что «в РФ изменилась нормотворческая практика и сложилась новая судебная практика, и решения по изменению площади и границ ООПТ успешно оспариваются», и решение мэрии об изменении площади и границ «оспорено прокуратурой, есть решение суда о его отмене».

В прошлом году ульяновские экологи и общественные активисты неоднократно высказывали свое возмущение решениями мэрии и гордумы об изменении границ «Свияжская эколого-рекреационная зона», которые были приняты в интересах застройщика под строительство жилкомплекса «Новая жизнь». О недопустимости изменения границ заявлял также советник губернатора по экологии Лев Левитас. Однако ни депутаты, ни мэрия на претензии не реагировали. Решение администрации и депутатов основывалось на некоем обследовании, в ходе которого якобы выяснилось, что два земельных участка не соответствуют особо охраняемому статусу, на них нет краснокнижных растений и животный, зато загрязнена почва и превышены требования по шумовому воздействию. Природоохранная прокуратура указала, что решения незаконны, «из системного толкования федеральных законов следует, что у органов МСУ есть только полномочия в части создания ООПТ местного значения, установления режима их особой охраны, полномочия по реорганизации ООПТ местного значения федеральным законодателем органам местного самоуправления не делегировались». Ленинский районный суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры еще в октябре 2024 года.

Сергей Титов, Ульяновск