В Ярославской области отключили мобильный интернет

В Ярославской области из-за угрозы БПЛА действуют временные ограничения работы мобильного интернета. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сообщения ярославцев о сбоях в работе мобильного интернета в соцсетях начали появляться с вечера 25 мая. Тогда был закрыт аэропорт Туношна, ограничения в нем действовали до утра 26 мая, а после этого были вновь введены.

Утром 26 мая губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об отраженной атаке БПЛА.

Алла Чижова