В Ярославской области отключили мобильный интернет
В Ярославской области из-за угрозы БПЛА действуют временные ограничения работы мобильного интернета. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Сообщения ярославцев о сбоях в работе мобильного интернета в соцсетях начали появляться с вечера 25 мая. Тогда был закрыт аэропорт Туношна, ограничения в нем действовали до утра 26 мая, а после этого были вновь введены.
Утром 26 мая губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об отраженной атаке БПЛА.