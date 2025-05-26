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В Ярославской области отключили мобильный интернет

В Ярославской области из-за угрозы БПЛА действуют временные ограничения работы мобильного интернета. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сообщения ярославцев о сбоях в работе мобильного интернета в соцсетях начали появляться с вечера 25 мая. Тогда был закрыт аэропорт Туношна, ограничения в нем действовали до утра 26 мая, а после этого были вновь введены.

Утром 26 мая губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об отраженной атаке БПЛА.

Алла Чижова

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