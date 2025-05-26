Под Ярославлем сбили беспилотник

На подходе к Ярославлю была нейтрализована атака украинского беспилотника, сообщил губернатор Михаил Евраев. Он отметил, что инцидент не привел к разрушениям и жертвам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Власти предупреждают, что в регионе могут быть обломки беспилотника, которые важны для следствия. Граждан просят держаться подальше от найденных фрагментов и сразу сообщать о них по телефону 112.

Губернатор подчеркнул, что министерство обороны и силовые ведомства продолжают работу по обеспечению безопасности в Ярославской области. «Ъ-Ярославль» сообщал, что 25 мая был приостановлен прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Туношна. Ограничения были сняты утром 26 мая, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Антон Голицын