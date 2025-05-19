Вячеслав Гладков: ремонт белгородских соцобъектов после атак ВСУ обошелся в 1,5 млрд

В Белгородской области завершено восстановление 173 социальных объектов, поврежденных в ходе обстрелов ВСУ, на сумму порядка 1,5 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на оперативном заседании.

Всего в регионе повреждено 413 социальных объектов, десять из них — федерального значения. В ближайшее время планируется восстановить еще 127 объектов на сумму свыше 5 млрд руб. Еще 113 объектов в отселенных населенных пунктах пока не восстановлены из-за «сложной оперативной обстановки»

«Конечно, нам хочется отселенные населенные пункты максимально восстановить. Но там нет жителей, нет инженерной инфраструктуры, поэтому сейчас у нас планов на восстановление нет. В дальнейшем, когда позволит оперативная обстановка и люди будут возвращаться, будем принимать решения, возрождать населенные пункты»,— сказал господин Гладков.

Во втором разделе программы будет определены финансирование и сроки восстановления соцобъектов, пострадавших от обстрелов ВСУ. В приоритете будут мероприятия, которые обеспечат бесперебойную работу учреждений.

Также губернатору доложили о повреждениях объектов культурного наследия (ОКН). В регионе насчитывается 3798 таких объектов, из которых 2235 внесены в государственный реестр ОКН. За период СВО пострадал 61 объект культурного наследия, из них на 30 уже проведены ремонтные работы. Ремонт по десяти объектам планируется завершить в 2025-2026 годах, а работы по 21 объекту будут запланированы после «улучшения ситуации».

Егор Якимов