В Башкирии изменят закон о драгметаллах

Депутаты Курултая Башкирии на заседании 29 мая планируют внести изменения в закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», сообщает пресс-служба парламента республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Председатель Курултая Константин Толкачев сообщил, что закон дорабатывают для соответствия с федеральным законодательством. Изменения затрагивают работу специалистов, правила перевозки сырья и продукции с ценными компонентами, а также введение специальных штрих-кодов на изделия.

Особое внимание уделяется пересмотру правил перевозки сплавов и химических соединений драгоценных металлов. Планируется отменить обязательную вооруженную охрану для случаев, когда содержание золота и металлов платиновой группы менее 1%, а серебра — менее 5%. Это касается и банков, перевозящих монеты из драгоценных металлов, приобретенные физическими лицами. Теперь ответственность за сохранность таких изделий будут нести их собственники. Законопроект также вводит обязательное нанесение двухмерного штрихового кода на ювелирные изделия и устанавливает государственную монополию на этот код.

Константин Толкачев отметил, что принятие изменений устранит правовую неопределенность при операциях с драгоценными камнями и металлами.

Олег Вахитов