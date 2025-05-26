В Минеральных Водах стартовал Кавказский инвестиционный форум

Кавказский инвестиционный форум с участием 5 тыс. представителей из 25 стран начал работу в выставочном комплексе МинводыЭКСПО на Ставрополье. Мероприятие проходит при поддержке Президента РФ, Правительства России, Министерства экономического развития и Фонда Росконгресс, сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Тематика КИФ-2025 ориентирована на решение задач регионального развития. Ключевыми направлениями обсуждения стали инфраструктура, агропромышленный комплекс, транспорт, цифровизация и энергетика — отрасли, которые, по мнению организаторов, должны стать драйверами экономического роста в следующем десятилетии.

Николай Аксенов