СМЗ в первом квартале 2025 года получил убыток более чем 350 млн рублей

За первый квартал 2025 года ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) получило чистый убыток в размере 353 млн руб., говорится в материалах компании. За аналогичный период 2024 года у общества была чистая прибыль 178 млн руб. Показатели по прибыльности ухудшились в четыре раза. Также компания на 13% снизила показатели по выручке — с 3 млрд руб. за первый квартал 2024 года до 2,6 млрд руб. в первом квартале 2025-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, по итогам 2024 года СМЗ резко ухудшил финансовые показатели: чистый убыток ОАО в прошлом году составил более 1,136 млрд руб. при выручке 11,213 руб. 2023 год общество закончило с прибылью 75 млн руб., прибыль в 2022 году составляла 3,5 млрд руб.

ОАО «СМЗ» является старейшим из ныне действующих магниевых заводов в мире. На долю СМЗ приходится производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. В 2022 году суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии 89% акций компании в собственность государства. Сейчас управлением заводом занимаются структуры ГК «Росатом».