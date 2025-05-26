Трамп: высказывания Зеленского вызывают проблемы

Президент США Дональд Трамп заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского «вызывают проблемы». Господин Трамп также раскритиковал действия президента России Владимира Путина.

«Президент Зеленский не делает своей стране ничего хорошего, говоря так, как он говорит. Все, что он говорит, вызывает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Упоминая отношение к Владимиру Путину, Дональд Трамп сказал, что «всегда ладил» с российским президентом, но в последнее время «с ним (Владимиром Путиным — “Ъ”) что-то случилось». «По городам Украины без всякой причины стреляют ракетами и беспилотниками. Я всегда говорил, что он хочет захватить всю Украину, а не только ее кусочек, и, возможно, это оказывается правдой, но если он это сделает, это приведет к падению России!» — написал президент США.

Господин Трамп вновь отметил, что при нем на президентском посту «эта война никогда бы не началась». По его словам, «это война Зеленского, Путина и Байдена». «Я всего лишь помогаю тушить большие пожары, которые начались из-за вопиющей некомпетентности и ненависти»,— добавил он.

Ранее Дональд Трамп заявил журналистам, что недоволен президентом действиями Владимира Путина из-за атаки России по объектам Украины. Американские СМИ отмечали, что президент США решил высказаться после заявления Владимира Зеленского о том, что «молчание США поощряет Владимира Путина».