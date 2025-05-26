Евреи отметили День Победы по иудейскому календарю

Вечером 25 мая иудеи отпраздновали День спасения и освобождения еврейского народа от нацистов. Идею отмечать День Победы как религиозный еврейский праздник в 2014 году предложил вице-президент Российского еврейского конгресса, президент Международного фонда горских евреев России Герман Захарьяев. С тех пор иудеи всего мира отмечают этот праздник в день 26-го ияра: в 1945 году 9 мая выпало именно на эту дату еврейского календаря. Так как он опирается на лунно-солнечные циклы, то праздники в разные годы отмечаются в разные даты, и в 2025 году День спасения и освобождения выпал на 25 мая.

В столице памятные мероприятия прошли в Московской хоральной синагоге. «Сегодня мы собрались, чтобы вознести наши молитвы в честь Дня спасения и освобождения, которое произошло 80 лет назад,— заявил господин Захарьяев.— Этот день стал для нашего народа символом освобождения и надежды. Он касается почти каждой еврейской семьи, ведь у всех есть свои герои, которые воевали или трудились в тылу, те, кто не вернулся с фронта, погиб на оккупированной территории, пополнив скорбный список жертв холокоста». На празднике было зачитано приветствие от президента России Владимира Путина: «Уверен, что широкое, торжественное празднование Дня спасения и освобождения в год 80-летия Великой Победы будет служить сбережению исторических, духовных, культурных традиций, укреплению согласия и взаимопонимания в обществе, патриотическому воспитанию молодежи».

В мероприятии также приняли участие главный раввин России Адольф Шаевич, полномочный министр посольства Израиля в России Владимир Шкляр, и. о президента Российского еврейского конгресса Александр Генцис. Полной неожиданностью стало присутствие главного раввина России Берла Лазара. «За те 35 лет, что он живет и работает в Москве, сегодня он впервые переступил порог хоральной синагоги,— признался господин Захарьяев.— Я уверен, что это важный момент для еврейской жизни в нашей стране, а может, и во всем мире. Это шаг навстречу друг другу, который укрепляет наше единство и солидарность». В память о Великой Отечественной войне в синагоге были зажжены три свечи: первая — во Славу Всевышнего, вторая — в честь воинов-победителей, третья — в память о жертвах холокоста. Закончилось мероприятие исполнением песни Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы».

Павел Коробов