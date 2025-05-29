Маргарита Подладчикова, управляющий партнер «Правовест Аудит»,— о реальных способах в сотни раз снизить налоговые риски компании, сохранить устойчивость бизнеса и найти финансовые резервы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий партнер «Правовест Аудит» Маргарита Подладчикова

Фото: Предоставлено «Правовест Аудит» Управляющий партнер «Правовест Аудит» Маргарита Подладчикова

Фото: Предоставлено «Правовест Аудит»

В 2025 году, по данным ФНС за I квартал (отчет по форме №2-НК, май 2025 года), налицо усиление налогового контроля: количество выездных проверок организаций возросло на 15% по всей России, а по Москве — на 50% по сравнению с I кварталом 2024 года. При этом их результативность достигла 99%. Средний размер доначисленных налогов по одной результативной проверке по стране — 79 млн руб., по Москве — 115 млн руб. Это не просто статистика — это сигнал бизнесу: налоговые вопросы требуют максимального внимания, чтобы растущие риски финансовых потерь не стали реальностью.

Практика показывает: попытки «оптимизации» за счет схем крайне опасны и влекут за собой порой миллиардные доначисления, 40-процентные штрафы и даже взыскание всей суммы сделки (судебные кейсы А72–13241/2024, А65–1815/2025). Руководители и собственники рискуют субсидиарной и уголовной ответственностью: средний чек по субсидиарке за 2024 год — 81 млн руб.

Именно поэтому профилактика рисков — ключевой тренд этого года!

Почему бизнес не всегда выбирает аудит как профилактику рисков? Наши опросы показывают: многие руководители и собственники малого и среднего бизнеса по-прежнему воспринимают аудит как формальную процедуру, не видя в нем прикладной пользы.

Мы ведем свою статистику результативности аудиторских проверок «Правовест Аудит», где видим, что комплексный аудит (аудит с углубленной проверкой налогового учета) выявляет в среднем 121 млн руб. искажений отчетности, 25 млн руб. налоговых рисков и несколько миллионов законных резервов за один проект. Так аудит в течение отчетного года позволяет устранить ошибки до того, как ими заинтересуется инспекция, и избежать существенных потерь. Рост спроса на 37% на обязательный аудит в 2024 году подтверждает его востребованность у наших клиентов.

Для роста доверия к аудиторам в 2025 году мы открыли новую услугу: экспресс-диагностику, чтобы всего за несколько дней показать срез того, что реально происходит с учетом и налогами в компании, в том числе:

некорректное отражение операций, влияющих на налоговую базу;

применение ошибочных подходов к расчету налогов;

недостаточная проработка управленческого учета и кадровых вопросов;

неиспользование доступных налоговых льгот и преференций НК РФ.

Эти ошибки часто остаются незамеченными, а последствия могут быть критичными для бизнеса.

2025 год принес очередную волну изменений в Налоговый кодекс: увеличены ставки по налогу на прибыль, введен НДС при УСН, повышены ставки НДФЛ, а также стали обязательными новые ФСБУ , в т.ч. правила формирования промежуточной отчетности. В 2025 году бизнесу доступны новые инструменты для снижения налоговой нагрузки: федеральный инвестиционный вычет, списание расходов с повышающим коэффициентом и др. Их грамотное применение позволяет компаниям высвобождать дополнительные ресурсы для развития и снижать издержки.

Но применение «льгот» привлекает к компании повышенное внимание налоговых органов и не каждый главный бухгалтер хочет брать на себя такую ответственность. Аудиторская экспертная поддержка снижает налоговые риски в разы и позволяет разделить ответственность за порядок в налогах с экспертами. Если финансовая служба уверена в порядке учета, помимо гарантии снижения налоговых претензий, снимается барьер для применения налоговых преференций, позволяющих оптимизировать платежи.

Почему именно сейчас особенно важно проверить учет и налоги? Рост налогового контроля — это не временное явление, а устойчивая тенденция. Автоматизация процессов в ФНС, расширение доступа к данным, внедрение риск-ориентированного подхода приводят к тому, что вероятность проверки и доначислений растет для всех компаний независимо от размера и отрасли. Лучше узнать правду сегодня, чем сожалеть завтра. Доступность как экспресс-диагностики, так и полезного аудита открывает организациям по всей России возможность своевременного исправления ошибок — это не формальность, а реальный способ сохранить устойчивость бизнеса и уверенность финансовых служб, снизить в сотни раз налоговые риски и найти финансовые резервы.