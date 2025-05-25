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Коммерсантъ FM
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Гладков: в Белгородской области поезд наехал на бомбу, пострадавших нет

Под колесами движущегося железнодорожного состава в Новооскольском округе произошел взрыв. По предварительной информации, поезд наехал на взрывное устройство, которое было заложено под рельсами. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Никто не пострадал.

В результате была повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Движение поездов было приостановлено, написал господин Гладков в своем Telegram-канале. На месте работают оперативные службы, уточнил он. Информация о происшествии уточняется.

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