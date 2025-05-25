СКР: ТЦ в Королеве мог загореться из-за неисправности или перегрузки проводки

В подмосковном городе Королеве в торговом центре «Пионер» произошел крупный пожар. Предположительной причиной стала неисправность или перегрузка электропроводки, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СКР) по Московской области.

СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего возгорание в торговом центре (ч. 1 ст. 219 УК РФ). Представители ведомства сообщили, что после тушения огня следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия для установления всех обстоятельств ЧП. Прокуратура Московской области взяла под контроль расследование причин пожара.

Возгорание началось днем в здании на улице Дзержинского, где расположен ТЦ. По предварительным данным, пожар стартовал в ресторане, а затем распространился на магазин стройматериалов, площадь которого достигла 400 кв. м. При этом местные жители отметили, что в этом же здании накануне произошел небольшой пожар, а тление продолжалось и ночью. Несмотря на внушительный масштаб пожара, благодаря оперативной эвакуации 32 человек пострадавших удалось избежать.