В подмосковном Королеве произошел крупный пожар в торговом центре

Сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар в административном здании в Королеве. Загорелись стройматериалы на втором этаже здания на улице Дзержинского. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По предварительным данным, пострадавших нет. Дальнейшая информация уточняется, говорится в заявлении.

По информации «РИА Новости», возгорание произошло в ТЦ «Пионер». До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули 32 человека, сообщил источник агентства в экстренных службах. Возгорание произошло на площади 240 кв. м.

ТАСС в оперативных службах сообщили, что пожар начался в ресторане торгового центра.