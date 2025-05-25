Швеция обыграла Данию в матче за бронзу чемпионата мира по хоккею

Сборная Швеции победила датчан в матче за третье место на чемпионате мира 2025 года по хоккею. Встреча прошла в Стокгольме и завершилась со счетом 6:2 (0:0, 3:0, 3:2).

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По две шайбы забросили шведы Макаэль Баклунд и Маркус Юханссон, по одной шайбе — Лукас Рэймонд и Мика Зибанежад. Со стороны Дании отличились Ник Олесен и Николай Элерс.

В этом году Дания показала свой лучший результат на ЧМ. Сборная Швеции завоевала третье место на ЧМ в 18-й раз. Финал чемпионата начнется в 21:20 мск — в нем встретятся сборные Швейцарии и США.