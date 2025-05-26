О чем запели ночные птицы

Минувшая светская неделя прозвучала разнообразно и громко — от современной и мировой классики до шансона и рока. Первая нота была сочинена композитором Ильей Демуцким во славу ЖК Nicole от MR Private. Информация о том, что господин Демуцкий напишет оригинальную симфонию по заказу девелопера, облетела Москву почти два года назад и вызвала неоднозначную реакцию. Все-таки одно дело балет «Габриэль Шанель» для Большого театра, где дом Chanel помог с архивами и создал костюмы. А тут — жилой комплекс, хотя бы и класса делюкс в шаге от Красной площади. Однако к мировой премьере собралось и историческое обоснование: в программке упоминался мотет Гийома Дюфаи «Nuper rosarum flores», написанный к освящению флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре в 1436 году. Продолжая эту линию, композитор указывал, что его произведение — музыкальный собор, где каждая нота подобна камню в стремлении к гармонии. Все это поражало бы воображение насмерть, не будь господин Демуцкий действительно прекрасным композитором. А чтобы уж никто из 1700 гостей не сомневался, симфонии подобрали исключительную оправу — исполнение оркестром musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса в Большом зале Московской консерватории. Фойе застелили черным ковром и украсили цветами, гостям велели надеть вечернее. Даже таким заслуженным людям, как Марина Лошак, Маргарита Пушкина и архитектор Николай Ляшенко, пришлось сидеть в амфитеатре. Партер же заняли либо люди, способные выложить от 2,4 млн до 5,5 млн руб. за квадратный метр, например Михаил Куснирович, Артем Зуев, Яков Панченко, либо столпы культуры вроде Ольги Галактионовой, Олега Меньшикова и Надежды Михалковой. Не отказалась от приглашения даже Ольга Карпуть. Не то чтоб ее супруг Павел Те, совладелец компании Capital Group, запрещал ей ходить на мероприятия других девелоперов, но все-таки нетипичный случай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Симфония Nicole оказалась настолько объемной, что в ней прозвучал даже орган. После Теодор Курентзис с оркестром с не меньшей страстью исполнили «Франческу да Римини» Чайковского, а уж совсем на сладкое, после аплодисментов, прозвучало па-де-де из «Щелкунчика» — как известно, господин Курентзис работает по принципу «чтобы никто не ушел не в экстазе». Для окончательного закрепления эффекта он вышел к гостям after-party, проходившей в отеле Stella di Mosca.

Надо сказать, что и без союза с MR Теодор Курентзис предыдущие два вечера царил в БЗК с симфонией №5 Чайковского и песнями Штрауса. Послушать его по собственной инициативе пришли Игорь Щеголев, Михаил Фридман, Анатолий Васильев, Людмила Максакова, Дмитрий Аксенов, Алексей Учитель, Александр Коган, Софико Шеварднадзе и даже Любовь Казарновская, совсем давно нигде не появлявшаяся.

Дальше в светских событиях тоже не обошлось без строителей: в уже сданном объекте «Дмитровка IX» от Engeo Development состоялась вечеринка «Антиглянца». Полюбоваться на Москву с высоты и послушать Любовь Успенскую приглашали в одном из непроданных пока пентхаусов — с двумя террасами и балконом. Одним из наиболее горячих смолл-токов на вечеринке стало обсуждение цены этих апартаментов. Сошлись на том, что это идеальная не основная квартира для холостяков или супружеских пар, которые хотят оставить детей за городом и закатить вечеринку. Говорят, одна из приглашенных даже реально заинтересовалась объектом. И все же москвичей в этот вечер улучшал не только квартирный вопрос, но и черная икра с пирожками от ресторана «Dr. Живаго», которые вошли в изумительную гармонию с репертуаром госпожи Успенской: Виктория Шелягова танцевала босиком, Сергей Минаев набирался вдохновения, подпевали решительно все.

Далее началась рок-битва: фонд «Друзья», отмечая десятилетие, возродил легендарный формат, когда очень солидные люди бились друг с другом за право считаться лучшим рок-исполнителем. Для проведения Rock Charity Battle на час раньше закрыли Центральный детский мир на Лубянке — и это, конечно, очень дорогой подарок фонду от магазина. Вел рок-баттл и аукцион Иван Ургант, и только ленивый не пошутил про Урганта и Лубянку — с таким уж оптимистическим настроем собрались гости. Если прежде можно было отыграть полноценный получасовой сет, то теперь только три песни, причем ни одной собственного сочинения. Это, казалось, несколько уравнивало возможности на победу. На самом деле, конечно, нет. Победителя определяли гости: в течение вечера они кидали в прозрачные урны фишки, которые покупали за деньги. Что уж скрывать, каждый участник приходил с группой поддержки, которая заранее понимала, за кого будет голосовать. Да и сама система только одобряла вбросы на этих выборах — все же на благотворительность. Словом, интриги практически не было. Недаром Иван Стрешинский был таким хорошим менеджером, что стал резидентом списка Forbes,— все у него оказалось отлично организовано, и победил он вместе с группой ISB с большим отрывом.

Один из его конкурентов — Олег Сысуев в составе коллектива «Пятеро против ветра» — был чрезвычайно лиричен. Первую песню — «Ночную птицу» Константина Никольского — он посвятил тем, кто сегодня «по своим каким-то причинам не с нами». А последнюю — жовиальную «Эй, красотка» Владимира Кузьмина — своему другу Борису Немцову. Преемственность поколений в этом рок-н-ролле благотворительности показал Дмитрий Разумов, который вывел на сцену дебютанта битвы — сына Ивана.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”