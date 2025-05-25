Каллас призвала Запад к «сильнейшему давлению» на Россию

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас выступила с призывом к странам Запада оказать максимальное международное давление на Россию, чтобы остановить военные действия против Украины. Свое заявление она сделала после массированных ударов российских Вооруженных сил по украинским военным объектам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

В сообщении в социальной сети X госпожа Каллас подчеркнула: «Нам необходимо оказать сильнейшее международное давление на Россию, чтобы остановить эту войну»,— отметила она. По ее мнению, Россия стремится «уничтожить Украину», что подтверждают недавние масштабные атаки на украинской территории.

Глава европейской дипломатии ранее выражала недовольство тем, что Соединенные Штаты пока оказывают недостаточное давление на Москву в ходе переговоров по урегулированию конфликта. После новых ударов российской армии по Украине реакцию в своих обращениях выразили и украинские официальные лица, включая министра иностранных дел Андрея Сибигу и президента Владимира Зеленского, который упрекнул США в молчании.