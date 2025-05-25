На зампреда свердловского молодежного «Яблока» составили протокол

В отношении заместителя председателя Свердловского отделения молодежной партии «Яблоко» Егора Ткаченко составили протокол по ч.3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения), сообщил источник «Ъ-Урал» в правоохранительных органах.

«Поводом для составления протокола стало размещение тематических публикаций в соцсетях», — отметил собеседник. Егор Ткаченко в беседе с «Ъ-Урал» пояснил, что протокол был составлен из-за стикера в Telegram. «Я не согласен с задержанием. Никакой пропаганды не было. В суде буду отстаивать свою невиновность», — отметил Егор Ткаченко.

Напомним, днем силовики задержали десять активистов Свердловского отделения молодежной партии «Яблоко», которые принимали участие в акции «Вечер письма политзаключенных». Предполагается, что участники оправдывают террористов, называя их политическими заключенными.

Мария Шараева