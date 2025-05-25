Силовики задержали десять активистов свердловского молодежного «Яблока»

Силовики задержали десять активистов Свердловского отделения молодежной партии «Яблоко» в Екатеринбурге, среди них — заместитель председателя отделения Егор Ткаченко. Как сообщил источник «Ъ-Урал» в силовых структурах, активисты принимали участие в акции «Вечер писем политзаключенным».

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«Участники оправдывают террористов, называя их "политическими заключенными". Участники акции, как предполагается, поддерживали террористов», — подчеркнул собеседник «Ъ-Урал».

В Telegram-канале партии сообщалось, что в офисе молодежного «Яблока» по ул. Мамина-Сибиряка, 85 в 14.00 состоится «Вечер писем политическим заключенным». Подчеркивается, что такая акция проводятся ежемесячно.

Мария Шараева