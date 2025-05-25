Хаби Алонсо возглавил мадридский «Реал»

Хаби Алонсо занял должность главного тренера мадридского «Реала», сообщает пресс-служба команды. Соглашение с ним рассчитано до лета 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

На этом посту Хаби Алонсо сменил Карло Анчелотти, который после ухода из клуба начнет тренировать сборную Бразилии.

Хаби Алонсо играл за «Реал» с 2009 по 2014 год. В составе команды он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Испании и двукратным обладателем Кубка страны.

В 2022 году Хаби Алонсо занял пост главного тренера леверкузенского «Байера». В прошлом году под его руководством команда впервые в истории выиграла чемпионат и Суперкубок Германии, во второй раз в истории и впервые за 31 год — Кубок страны. Также «Байер» дошел до финала Лиги Европы, где оборвалась его беспроигрышная серия из 51 матча.

Таисия Орлова