В Тульской области после атаки БПЛА сгорел купол Никольского собора

В ночь на 25 мая в Тульской области произошла атака украинских беспилотников, в результате которой пострадал Никольский собор в поселке Епифань Кимовского района. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что один из дронов попал в купол храма, что привело к возгоранию и полному сгоранию купола. Пожар был быстро локализован силами МЧС, пострадавших среди населения нет.

Никольский собор впервые упомянут в документах 1640-х годов как деревянная церковь. Он был перестроен в каменный пятиглавый храм в 1736–1738 годах. Значимый архитектурный и духовный памятник региона.

Кроме собора атака затронула несколько частных домов в Туле и близлежащих населенных пунктах. В частности, в районе улицы Металлургов во дворе многоэтажного дома упал беспилотник, повредив три жилых здания. Жителей поврежденных домов временно разместили в гостинице. Также в жилых домах у собора повреждено остекление.

По данным Минобороны России, в ночь на 25 мая над 13 регионами было сбито 110 украинских БПЛА. Больше всего дронов силы ПВО сбили над Тульской областью.