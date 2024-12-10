Манипуляциям на бирже уточнят регулирование

В России изменится система наказаний за манипуляции на фондовом рынке: некоторые положения ужесточат, другие, наоборот, либерализуют. Изменить нормы, регулирующие борьбу с использованием инсайдерской информации, предложил Владимир Путин. А разрабатывать поправки будут правительство и Центробанк. Они должны обдумать, как установить соразмерную ответственность за такие преступления. В частности, предлагается кратно повысить минимальный размер причиненного ущерба для привлечения к уголовной ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Планку могут поднять до 100 млн руб. Сейчас порог составляет меньше 4 млн руб., напомнил управляющий партнер юридической компании «Энсо» Алексей Головченко: «Российский рынок, к сожалению, наполнен инсайдерской торговлей. Почти каждый день Центральный банк привлекает какого-то инсайдера к административной ответственности, это очень распространенная практика. Поэтому нужно, чтобы у инвесторов появилось доверие к российскому фондовому рынку.

Недавно президент обещал к 2030 году увеличить капитализацию фондового рынка почти до 70% от ВВП, то есть от нынешних уровней это более чем в 2,5 раза. Безусловно, без решения проблемы с инсайдерской торговлей эту ситуацию не решить. Поэтому мне кажется, что очень правильное предложение увеличить объем ущерба с 3,7 млн руб. до 100 млн руб., потому что достаточно много случаев, когда какие-то мелкие сотрудники, используя инсайдерскую торговлю, покупают или продают акции, облигации. Наверное, у Центрального банка просто нет ресурсов на сегодняшний день, в том числе и человеческих, чтобы справляться с ситуацией».

Срок давности для привлечения к ответственности за манипулирование финрынком может быть увеличен. Не исключено, что преступление переведут в категорию тяжких, полагает адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин: «На самом деле, идея о повышении минимального порога ущерба хорошая. Иначе по всяким мелочам нужно будет возбуждать уголовное дело. Большая часть случаев манипулирования рынком связана не с тем, что кто-то торгует инсайдерской информацией и говорит, мол, завтра акции упадут, а с негосударственными пенсионными фондами. Они, чтобы показать в результате своей годовой работы положительную динамику, иногда совершают сделки, направленные на искусственное завышение размера стоимости активов.

То есть два фонда договариваются, один другому продает какие-нибудь акции по завышенной цене с обязанностью в следующем году выкупить их обратно.

Из-за того, что подобные действия приобрели массовый характер, и появилась новая статья в Уголовном кодексе — "Манипулирование рынком". Другое дело, что когда ее ввели, критерий минимального порогового ущерба был несколько из головы взят, и реальность показала, что надо все-таки этот минимальный порог повышать, иначе просто все сотрудники негосударственных пенсионных фондов присядут в тюрьму.

Также речь идет об изменении срока давности за такие нарушения, но его можно увеличить, только пересмотрев категорию тяжести преступления. Это означает, что необходимо ужесточать наказание, например, повышать срок лишения свободы до шести лет, чтобы статья стала тяжкой. Это, конечно, ухудшает положение потенциальных участников рынка, но что поделать. Никому не нравится, когда стоимость акций внезапно может начать скакать как угодно, это отпугивает добросовестных инвесторов».

Кроме того, при привлечении к уголовной ответственности предполагается конфискация имущества преступников. При этом если виновные полностью возместят ущерб, их будут освобождать от уголовной ответственности. Поправки должны быть представлены до 1 апреля 2025 года.

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Светлана Белова