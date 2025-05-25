Глава Нижегородской области Никитин: никто не пострадал при отражении атаки БПЛА

Утром на территории Нижегородской области была отражена атака беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. По его словам, силы и средства противовоздушной обороны успешно перехватили вражеский беспилотник.

«По предварительным данным, пострадавших нет»,— написал господин Никитин в своем Telegram-канале. Глеб Никитин подчеркнул, что ситуация находится под контролем и жителям региона не стоит опасаться последствий происшествия.

Минобороны России сообщило, что за ночь с 0:00 до 7:00 было уничтожено 110 украинских БПЛА над территорией 13 российских регионов, включая Нижегородскую область. Наибольшее число беспилотников было сбито над Тульской областью. Последний раз атакующие беспилотники фиксировались в регионе 7 мая — тогда атака также была успешно отражена в Кулебакском округе.