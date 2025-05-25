Мошенники стали представляться сотрудниками поликлиники

Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников поликлиник и призывать к замене бумажных медицинских карт на электронные, рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Злоумышленники просят назвать код из СМС и данные СНИЛС, чтобы взломать личный кабинет на Госуслугах.

«Появился новый способ мошенничества, при котором гражданам массово звонят под видом сотрудников поликлиник и говорят, что их бумажная медицинская карта скоро будет аннулирована в рамках модернизации системы здравоохранения и ее срочно нужно заменить на электронную. После чего просят назвать код из СМС и данные СНИЛС. Этих данных может быть достаточно для взлома "Госуслуг"»,— сказал Сергей Леонов «РИА Новости».

Как добавил депутат, мошенники создают атмосферу срочности, чтобы человек принимал решения быстро. Он напомнил, что настоящие сотрудники поликлиник не звонят по вопросам замены медицинской карты. Кроме того, медучреждениях продолжают использовать и бумажные, и электронная карты.