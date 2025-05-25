Трамп сообщил о запуске массового производства гиперзвуковых ракет

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали массовое производство гиперзвуковых ракет. Он также сказал, что их чертежи были похищены в период президентства Барака Обамы. К этому, по его словам, могла быть причастна Россия.

«Мы их разработали. А теперь собираем в больших количествах … Их (чертежи,— "Ъ") украли при Обаме. Они украли их. Знаете, кто украл? Русские их украли. Что-то плохое произошло»,— сказал Дональд Трамп выпускникам Военной академии в Вест-Пойнте (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

В 2020 году Дональд Трамп заявил о разработке «супер-пупер-ракеты», которая способна превышать скорость звука в 17 раз. Тогда же он утверждал, что Россия создала аналогичное оружие по проекту, который был похищен у администрации экс-президента Барака Обамы.