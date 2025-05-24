В финале чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Швейцарии и США

Сборная Швейцарии стала вторым финалистом чемпионата мира по хоккею, решающие матчи которого проходят в Стокгольме. В субботу она уверенно разобралась с командой Дании — 7:0. Скандинавы преподнесли самую громкую сенсацию турнира и выбили в четвертьфинале главных претендентов на титул — канадцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ice Hockey - IIHF World Championships - Semi Final - Switzerland v Denmark - Avicii Arena, Johanneshov, Sweden - May 24, 2025 Sw, Ice Hockey - IIHF World Championships - Semi Final - Switzerland v Denmark - Avicii Arena, Johannesh Фото: Ice Hockey - IIHF World Championships - Semi Final - Switzerland v Denmark - Avicii Arena, Johanneshov, Sweden - May 24, 2025 Sw, Ice Hockey - IIHF World Championships - Semi Final - Switzerland v Denmark - Avicii Arena, Johannesh

Сейчас они уже в первом периоде пропустили три безответные шайбы, которые забросили Нино Нидеррайтер (10-я минута), Кен Егер (13) и снова Нидеррайтер (18). В конце второй двадцатиминутки отличился Денис Мальгин (38), а в третьем отрезке датчан огорчили Сандро Шмид (45), Дамьен Риат (53) и Тайлер Мой (54).

Таким образом, в финале, который состоится 25 мая, встретятся сборные Швейцарии и США. Американцы ранее победили команду Швеции — 6:2. Кстати, финалисты чемпионата мира-2025 уже пересекались на групповом этапе, и тогда верх взяли швейцарцы — 3:0. Для них это будет четвертая попытка завоевать золотые медали и вторая подряд. В прошлом году подопечные Патрика Фишера проиграли финальный матч чехам. А вот сборная США впервые добралась до этой стадии с тех пор, как на мировых первенствах был введен формат play-off.

Александр Ильин