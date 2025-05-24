В Казани водитель потерял сознание и врезался в металлические ограждения на дамбе

В Казани утром 24 мая водитель Kia Rio предварительно потерял сознание, после чего врезался в металлические ограждения на Третьей транспортной дамбе. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

Автомобиль выехал на трамвайные пути и оказался на встречной полосе. Столкновений с другими автомобилями не последовало.

Водителя госпитализировали для обследования. Признаков опьянения не обнаружено. В машине находилась 8-летняя дочь водителя в детском кресле, она также не пострадала.

Влас Северин