Два сотрудника МЧС пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области
Украинская армия нанесла удар по селу Зозули Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, к месту детонации FPV-дрона прибыли сотрудники МЧС России, чтобы потушить вспыхнувшую сухую траву. В этот момент ВСУ ударили снова. Два работника спасательной службы получили травмы.
«Командира отделения и водителя с осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Борисовскую ЦРБ. Для продолжения лечения они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.
Глава региона поблагодарил сотрудников МЧС за мужество и достойный пример, который они подают окружающим. Работники службы всегда готовы прийти на помощь жителям Белгородской области, заверил Вячеслав Гладков.
Сегодня губернатор также сообщил об ударе дрона ВСУ по частному дому в городе Шебекино Белгородской области. Пострадала женщина. Господин Гладков уточнил, что в доме пробита кровля, а также поврежден рядом стоящий легковой автомобиль.