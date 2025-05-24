Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад по уголовному делу об избиении несовершеннолетней в Казани. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Информационного центра СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении девочки-подростка в Казани

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении девочки-подростка в Казани

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В социальных сетях сообщали, что одна девочка-подросток напала на сверстницу, причинив ей травмы, потребовавшие медицинского вмешательства.

Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Руководитель ведомства поручил главе следственного управления СКР по Татарстану Вячеславу Липскому представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Влас Северин