В Петербурге подготовили масштабную выставку по случаю 100-летия «Зенита»
В петербургском культурном пространстве «Севкабель Порт» в субботу, 24 мая, состоялась презентацию выставки «"Зенит" — Петербург. 100 лет вместе», посвященной вековому юбилею сине-бело-голубых. На пресс-показе побывали корреспонденты «Ъ-СПб».
Масштабный выставочный проект, созданный совместными усилиями ФК «Зенит» и музейного бюро Planet9 при поддержке Winline, расположился на площади более 2 тыс. кв. м. Главным музейным партнером мероприятия стал Государственный музей истории Санкт-Петербурга.
На выставке «Зенит – Петербург. 100 лет вместе» впервые в истории одновременно представлены все трофеи зенитовцев разных лет, в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок СССР 1944-го и Кубок чемпионата страны 1984 года. Гости экспозиции увидят фотографии, личные вещи, документы, афиши и многое другое — предметы, полученные из музеев и архивов Петербурга и Москвы, а также от коллекционеров, игроков и их родственников, тренеров, журналистов и болельщиков.
Презентацию в пространстве «Севкабель Порт» в субботу посетили вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, спикер Заксобрания Александр Бельский, руководители ФК «Зенит», включая генерального директора Александра Медведева, бывшие игроки и легенды команды Алексей Стрепетов, Анатолий Давыдов, Владислав Радимов, Александр Кержаков, Константин Зырянов и другие. Официальное открытие выставки состоится в воскресенье, 25 мая.
Какие еще мероприятия пройдут в Петербурге по случаю 100-летия ФК «Зенит» и не только — в традиционной культурной афише «Ъ-СПб».