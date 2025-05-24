В Петербурге подготовили масштабную выставку по случаю 100-летия «Зенита»

В петербургском культурном пространстве «Севкабель Порт» в субботу, 24 мая, состоялась презентацию выставки «"Зенит" — Петербург. 100 лет вместе», посвященной вековому юбилею сине-бело-голубых. На пресс-показе побывали корреспонденты «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пресс-показ выставки "Зенит - Петербург. 100 лет вместе" в пространстве Севкабель-порт. Экспонат выставки. Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Пресс-показ выставки "Зенит - Петербург. 100 лет вместе" в пространстве Севкабель-порт. Спортивный комментатор Геннадий Орлов на выставке. Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Пресс-показ выставки "Зенит - Петербург. 100 лет вместе" в пространстве Севкабель-порт. Экспонаты на выставке. Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Пресс-показ выставки "Зенит - Петербург. 100 лет вместе" в пространстве Севкабель-порт. Спортсмен, футболист, игрок команды "Зенит" Алексей Стрепетов во время открытия выставки. Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Пресс-показ выставки "Зенит - Петербург. 100 лет вместе" в пространстве Севкабель-порт. Слева направо: спортсмен, футболист, игрок команды "Зенит" Алексей Стрепетов, Генеральный директор ФК "Зенит", директор АНО "Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт" Александр Медведев, бывшие игроки "Зенита" Александр Кержаков и Владислав Радимов во время открытия выставки. Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Пресс-показ выставки "Зенит - Петербург. 100 лет вместе" в пространстве Севкабель-порт. Слева направо: Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, Генеральный директор ФК "Зенит", директор АНО "Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт" Александр Медведев и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский во время открытия выставки. Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Следующая фотография 1 / 6 Пресс-показ выставки "Зенит - Петербург. 100 лет вместе" в пространстве Севкабель-порт. Экспонат выставки. Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Пресс-показ выставки "Зенит - Петербург. 100 лет вместе" в пространстве Севкабель-порт. Спортивный комментатор Геннадий Орлов на выставке. Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Пресс-показ выставки "Зенит - Петербург. 100 лет вместе" в пространстве Севкабель-порт. Экспонаты на выставке. Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Пресс-показ выставки "Зенит - Петербург. 100 лет вместе" в пространстве Севкабель-порт. Спортсмен, футболист, игрок команды "Зенит" Алексей Стрепетов во время открытия выставки. Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Пресс-показ выставки "Зенит - Петербург. 100 лет вместе" в пространстве Севкабель-порт. Слева направо: спортсмен, футболист, игрок команды "Зенит" Алексей Стрепетов, Генеральный директор ФК "Зенит", директор АНО "Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт" Александр Медведев, бывшие игроки "Зенита" Александр Кержаков и Владислав Радимов во время открытия выставки. Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Пресс-показ выставки "Зенит - Петербург. 100 лет вместе" в пространстве Севкабель-порт. Слева направо: Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, Генеральный директор ФК "Зенит", директор АНО "Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт" Александр Медведев и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский во время открытия выставки. Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Масштабный выставочный проект, созданный совместными усилиями ФК «Зенит» и музейного бюро Planet9 при поддержке Winline, расположился на площади более 2 тыс. кв. м. Главным музейным партнером мероприятия стал Государственный музей истории Санкт-Петербурга.

На выставке «Зенит – Петербург. 100 лет вместе» впервые в истории одновременно представлены все трофеи зенитовцев разных лет, в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок СССР 1944-го и Кубок чемпионата страны 1984 года. Гости экспозиции увидят фотографии, личные вещи, документы, афиши и многое другое — предметы, полученные из музеев и архивов Петербурга и Москвы, а также от коллекционеров, игроков и их родственников, тренеров, журналистов и болельщиков.

Презентацию в пространстве «Севкабель Порт» в субботу посетили вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, спикер Заксобрания Александр Бельский, руководители ФК «Зенит», включая генерального директора Александра Медведева, бывшие игроки и легенды команды Алексей Стрепетов, Анатолий Давыдов, Владислав Радимов, Александр Кержаков, Константин Зырянов и другие. Официальное открытие выставки состоится в воскресенье, 25 мая.

Какие еще мероприятия пройдут в Петербурге по случаю 100-летия ФК «Зенит» и не только — в традиционной культурной афише «Ъ-СПб».

Андрей Цедрик